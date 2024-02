Napoli, Zielinski fuori lista Uefa per il suo atteggiamento

retroscena

Dietro l'esclusione del polacco dalla Champions l'accordo con l'Inter ma anche il recente modo di allenarsi che non ha convinto lo staff tecnico

Il Napoli dovrà affrontare la doppia sfida di Champions League contro il Barcellona senza Piotr Zielinski: è di ieri l'ufficialità dell'esclusione del polacco dalla lista consegnata alla Uefa. Una scelta difficile perché si tratta di uno della vecchia guardia, era arrivato in azzurro nel 2016 su richiesta di Maurizio Sarri (che l'aveva allenato a Empoli), e in questo otto anni e mezzo è stato uno degli intoccabili a centrocampo e tra i maggiori protagonisti dello scudetto dello scorso anno. Una scelta, però, in qualche modo annunciata già a luglio, quando Aurelio de Laurentiis aveva lasciato trapelare un'idea ben precisa sui giocatori in bilico perché in scadenza di contratto a giugno 2024: chi non firma, è fuori.

Il Mattino parla apertamente di "schiaffo di AdL a Zielinski" rivelando anche qualche retroscena sulle ultime settimane del centrocampista, destinato ad approdare all'Inter a parametro zero a luglio. Negli ultimi tempi lo staff tecnico non è stato convinto dal modo di allenarsi di Zielinski, dal punto di vista del Napoli - scrive il quotidiano - "ha iniziato a tirare i remi in barca, è uno su cui non si può fare affidamento".

Ecco perché è molto probabile che, a parte casi di emergenza, Mazzarri (costretto a piegarsi di fronte alla "ragion di Stato") non lo schiererà più nemmeno in campionato. Il polacco sarà assente contro l'Atalanta per un affaticamento, una situazione che Il Mattino descrive ormai "come una farsa".

Insomma, tra Napoli e Zielinski è finita malissimo. Un lungo addio che in questi quattro mesi si consumerà a fuoco lento, con la squadra che perde un prezioso asset a zero euro (De Laurentiis la scorsa estate avrebbe voluto venderlo in Arabia per reinvestire i soldi su un nuovo centrocampista, ma il giocatore aveva rifiutato la destinazione) e lo stesso Piotr che non vedrà l'ora della fine della stagione per abbracciare una nuova sfida.

