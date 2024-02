Serie A, Napoli-Verona 2-1: Ngonge e Kvaratskhelia salvano Mazzarri

NAPOLI-VERONA 2-1

L'ex, complice una deviazione di Dawidowicz, e il georgiano firmano la rimonta dopo il gol di Coppola: i campani restano vicini alla Champions

1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

LA PARTITA

Come con la Salernitana, il Napoli vince in rimonta, nel finale e in sofferenza, ma centra un 2-1 fondamentale per restare attaccato al treno Champions. Primo tempo senza reti al Maradona, ma non mancano le emozioni: il protagonista del primo tempo è Kvaratskhelia, che per due volte si fa fermare da Montipò. Poi l'episodio più importante, il georgiano entra in area e Cabal lo stende, ma né Piccinini né il Var rivedono l'azione decretando il rigore per la formazione di Mazzarri.

Nella ripresa, fioccano subito le occasioni: Coppola al volo da calcio da fermo sfiora il vantaggio con una deviazione, poi Gollini deve fermare la conclusione di Lazovic e, infine, Cabal di testa non centra lo specchio della porta. Ci prova anche Simeone con una deviazione su assist di Juan Jesus, ma Montipò salva. Al 72', però, ecco la doccia fredda per il Maradona: calcio di punizione e deviazione vincente di spalla di Coppola, che fa 1-0. La reazione dei campani arriva, ma Montipò è clamoroso con due parate al 77'. Poco dopo, tuttavia, ecco l'1-1: a segnare è proprio l'ex Ngonge, con la deviazione di Dawidowicz, con una conclusione in area su assist di Lindstrøm. La rimonta si concretizza all'87' con il capolavoro di Kvaratskhelia, che di destro dal limite mette la palla sotto l'incrocio. Finale in apnea, ma il Napoli può sorridere: con questo 2-1, Mazzarri resta vicino alla Champions, mentre il Verona resta in zona retrocessione a quota 18.

LE PAGELLE

Simeone 5,5 - Poco incisivo e si divora anche il gol della possibile sicurezza.

Lindstrøm 6,5 - Entra e mette lo zampino sull'1-1 con il passaggio vincente a Ngonge.

Kvaratskhelia 7,5 - Da solo è più pericoloso di tutti gli altri in campo: il premio è un capolavoro che decide il match.

Coppola 7 - Il suo lo fa illudendo l'Hellas con un gol e una buona prestazione difensiva.

Suslov 5,5 - Dà sempre la sensazione di poter essere pericoloso, ma gli manca qualcosa sul più bello.

IL TABELLINO

NAPOLI-VERONA 2-1

Napoli (4-3-3): Gollini 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Juan Jesus 6,5, Mario Rui 5,5 (7' st Mazzocchi 5,5); Anguissa 5,5, Lobotka 6 (39' st Dendoncker sv), Cajuste 6 (17' st Ngonge 7); Politano 5,5 (16' st Lindstrøm 6,5), Simeone 5,5 (39' st Raspadori sv), Kvaratskhelia 7,5. A disp.: Contini, Idasiak, Natan, Østigård, Traorè. All.: Mazzarri 6,5

Verona (4-2-3-1): Montipò 7; Tchatchoua 6, Coppola 6,5 (39' st Magnani sv), Dawidowicz 6, Cabal 5,5; Duda 6 (41' st Tavsan sv), Serdar 6; Suslov 5,5 (36' st Silva 6), Folorunsho 6, Lazovic 6 (36' st Vinagre 6); Noslin 5,5 (15' st Świderski 5,5). A disp.: Chiesa, Perilli, Centonze, Belahyane, Charlys, Henry, Cruz, Bonazzoli. All.: Baroni 6

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 27' st Coppola (V), 34' st aut. Dawidowicz (N), 42' st Kvaratskhelia (N)

Ammoniti: Coppola (V), Baroni (V), Rui (M), Suslov (V), Lindstrøm (N), Lobotka (N)

LE STATISTICHE

- Il Napoli – con Rudi Garcia nel girone di andata e con Mazzarri in quello di ritorno – ha vinto entrambe le sfide stagionali contro l’Hellas Verona in Serie A per la prima volta dal campionato 2019/20, anche in quel caso sotto la guida di due allenatori diversi (Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso).

- L’Hellas Verona ha perso ognuna delle ultime quattro trasferte di campionato e non infilava una serie così negativa in gare esterne con lo stesso allenatore dagli otto ko consecutivi fuori casa tra febbraio e maggio 2018, sempre in Serie A, con Fabio Pecchia.

- Il Napoli è imbattuto nelle ultime tre giornate (2V, 1N), essendo riuscito a infilare tre risultati utili consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2023, con Rudi Garcia.

- Il Napoli ha guadagnato 11 punti da situazioni di svantaggio, nessuna squadra ha fatto meglio in questo campionato di Serie A (11 anche per Milan, Genoa e Lecce).

- L’Hellas Verona ha chiuso il primo tempo senza alcuna conclusione nello specchio per la settima volta in questa stagione di Serie A, solo l’Empoli (otto) ha fatto peggio.

- Khvicha Kvaratskhelia ha segnato quattro gol contro l'Hellas Verona in Serie A, almeno il doppio rispetto a quelli realizzati contro ogni altra formazione nel torneo.

- Khvicha Kvaratskhelia ha completato sei dribbling nel match odierno e non ha mai fatto meglio da quando veste la maglia del Napoli in Serie A (sei anche contro l’Inter nel 2022/23 e contro il Milan nella stagione in corso).

- Diego Coppola è il secondo più giovane difensore nella storia dell'Hellas Verona a segnare in Serie A (20 anni e 38 giorni), dopo Marash Kumbulla (19 anni e 239 giorni il 5 ottobre 2019 contro la Sampdoria).