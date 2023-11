Napoli, Mazzarri: "Primo tempo quasi perfetto, calati troppo nella ripresa"

QUI NAPOLI

Il nuovo allenatore si coccola Osimhen: "Meno male che sta rientrando"

Napoli, buona la prima di Mazzarri: Dea ko

































Walter Mazzarri comincia come meglio non poteva la sua seconda avventura sulla panchina del Napoli. "Una vittoria in questo stadio e contro questa squadra non sarà facile per nessuno - ha esordito ai microfoni di Dazn - Per come avevamo giocato il primo tempo avevo l'illusione che non soffrissimo nel secondo. Devo rivedere le cose perché nel secondo tempo siamo calati troppo. Nel primo tempo non ero soddisfatto, ma di più contro super-squadra come l'Atalanta". Sul ritorno di Osimhen: "Meno male che sta rientrando, ha un minutaggio ridotto speriamo che torni presto in forma. Abbiamo tantissimo bisogno di lui".

"Nel primo tempo non abbiamo sofferto nulla, abbiamo avuto un paio d'occasioni per fare il secondo gol - ha aggiunto Mazzarri in conferenza stampa -. Siamo stati quasi perfetti nel primo tempo, nella ripresa speravo di partire meglio: ci hanno schiacciato, voglio lavorarci di più".

Poi ancora su Osimhen. "Si sta parlando di un campione, chi lo ha preparato mi ha detto che poteva fare 20-25 minuti. Un giocatore così può fare la differenza, mette in apprensione le difese avversarie. Avrei voluto impiegare un ragazzo come Simeone, ma Raspadori ha fatto davvero bene, in quel reparto siamo abbastanza coperti".

Subito un giallo alla prima. "Oggi non ho fatto quasi nulla, non me lo aspettavo. Oggi non mi meritavo nemmeno il giallo, ma l'importante è aver vinto".

Sulla cosa più facile e più difficile appena arrivato. "La cosa più facile è il modulo, che mi è sempre piaciuto. Se non l'ho fatto, reputavo più giusto farne un altro per fare risultati. Non serve giocare bene se poi non vinci. I ragazzi sono un gruppo eccezionale, hanno subito cercando di apprendere le poche cose che ho detto in questi giorni".

Su cosa ha lavorato. "Ho cercato di toccare il tasto di una squadra che stravince il campionato facendo forse il calcio più bello d'Europa. Le altre squadra sanno che affrontano i campioni d'Italia, si sapeva che sarebbe stato un anno più complicato e ho cercato di lavorare su questi aspetti, poi qualcosa di tattico si è fatto e hanno cercato subito di darmi retta".

Nota stonata il brutto infortunio a Olivera. "Mi dicono che non sarà un infortunio breve, ma vedremo".