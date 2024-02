Napoli, Mazzarri amareggiato: "Ci gira tutto male. Creiamo tanto ma non riusciamo a segnare"

QUI NAPOLI

Le parole del tecnico azzurro dopo il pareggio interno contro il Genoa: "Col Barcellona sarà un'altra partita. Osimhen? Speriamo di averlo"

Il Napoli non è andato oltre l'1-1 casalingo contro il Genoa e lo stadio Maradona non ha nascosto il proprio disappunto al fischio finale. "Stiamo facendo tutti il massimo ma le cose girano male - ha commentato Mazzarri a fine partita -, il pubblico si meriterebbe di più e dispiace non farli felici completamente. Dobbiamo lavorare ancora di più e stare zitti. Al primo sbadiglio prendiamo gol, noi creiamo tantissimo e non ne facciamo. Una cosa difficile da spiegare".

Il Napoli ha reagito nella seconda parte di gara dopo un primo tempo giocato con ritmi bassi: "Prima dell'intervallo abbiamo creato poche occasioni, ma nelle 2-3 che abbiamo avuto il loro portiere ha fatto grandi parate. Se fossimo andati in vantaggio non ci sarebbe stato niente da dire e si sarebbe visto un altro Napoli. Giocare tutto il tempo al limite dell'area avversaria non basta, bisogna invertire questa tendenza e speriamo di correggere le sbavature già a partire dal Barcellona. Dobbiamo stare tranquilli e attenti, più decisi al momento del tiro perché vogliamo fare gol, abbiamo tante occasioni ma non riusciamo ad andare in vantaggio".

In settimana arriva il Barcellona con la Champions: "La squadra è con l'allenatore e lo ha dimostrato con l'arrembaggio del secondo tempo, altrimenti avrebbero potuto comportarsi diversamente. Il Barça non viene al Maradona a fare barricate, anzi avremo altre preoccupazioni rispetto a dover assaltare il fortino avversario con il pullman davanti alla porta. Sono fortissimi e cercheremo di fare la nostra partita, stando zitti e affrontando la sfida con attenzione con il nostro gioco".

Anche contro il Genoa Osimhen non è stato a disposizione: "A detta sua e dei medici aveva diverse contratture. Con tutto il tempo passato in Coppa d'Africa non era il caso rischiarlo per fargli giocare venti minuti. Ho preferito farlo riposare per bene e fargli recuperare energie, ma spero di averlo ristabilito per il Barcellona. Io l'ho avuto pochissimo a disposizione anche prima della Coppa d'Africa, speriamo di poterlo utilizzare di più da qui alla fine".

Decisivo invece Ngonge con la rete nel finale: "Vediamo se può partire titolare contro il Barcellona. Non ho ancora finito questa partita, poi penseremo al Barcellona".