Napoli, Maradona sold out per l'arrivo del Real: Garcia è pronto

Lo stadio Maradona, che per la prima volta in questa stagione registra il tutto esaurito, si veste a festa per una magica notte di Champions League. Arriva il Real Madrid dell'ex Ancelotti e anche il Napoli vuole indossare il suo vestito migliore, quello che l'ha portato a stravincere lo scudetto e che è stato rispolverato nelle ultime due convincenti uscite con Udinese e Lecce (8 gol fatti e solo uno subito). A Fuorigrotta, complici le ultime prestazioni che hanno rilanciato la squadra di Garcia e la pace fatta con Osimhen, si rivivrà la magia delle notti tricolore, quella che fra maggio e giugno ha riempito di gioia un’intera città che ora vuole prolungare questo periodo da sogno.