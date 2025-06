Morata: "Non vale pena andare in Nazionale per essere insultato e fischiato"

"Vale la pena per me andare in nazionale per essere insultato e fischiato? No". Sono le parole di Alvaro Morata riportate dal quotidiano spagnolo Marca. Il calciatore esprime questa riflessione nel documentario che 'Movistar Plus' ha presentato oggi in anteprima, 'Alvaro Morata. Non sanno chi sono', in cui affronta la depressione e gli attacchi di panico di cui ha sofferto nel suo ultimo periodo all'Atlético Madrid, come ha affrontato la sua guarigione con l'aiuto di uno specialista, e la separazione dalla sua compagna, Alice Campello.