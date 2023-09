Napoli, Garcia: "Partita gestita bene, la strada è quella giusta"

IL TECNICO SODDIFATTO

Il tecnico dei partenopei commenta il successo per 4-0 sul campo del Lecce: "Tutti stanno tornando al loro miglior livello"

© ansa Dopo il 4-1 all'Udinese, il Napoli segna altre 4 reti al Lecce sbancando il via del Mare. Il tecnico Rudi Garcia non può che essere soddisfatto del successo e della prestazione dei suoi e, a fine partita, afferma: "Era importante vincere e non prendere gol, è stata una partita gestita bene. Volevamo partire forte, fare il primo gol nel primo quarto d'ora. Siamo soddisfatti di questo successo, siamo sulla strada giusta".

Intervistato da Dazn, l'allenatore francese si concentra poi sui singoli: "Sono felice per Ostigard che è un giocatore dall'anima collettiva. La differenza l'abbiamo fatta anche gestendo il gruppo come nel caso di Osimhen che è entrato nella ripresa e ha segnato. Sono contento anche per Gaetano e il suo gol. Natan? E' arrivato tardissimo, non era pronto per inizio campionato. Abbiamo lavorato tanto con lui e per fortuna non è andato in Nazionale. Sta prendendo fiducia, si è inserito bene, è molto intelligente e capisce in fretta quello che gli chiediamo".

"Se la squadra si è sbloccata? Abbiamo iniziato bene la stagione, sei punti su sei, poi è arrivato quel secondo tempo contro la Lazio e non meritavamo di perdere. Penso che adesso tutti stiano tornando al loro migliore livello, penso ad esempio ad Anguissa e Kvara. Da tre partite sono tornati al loro livello e aiutano la squadra a trovare più continuità. Ero abbastanza tranquillo sul fatto di tornare a vincere le partite perchési giocava bene. I ragazzi hanno sempre dimostrato un collettivo importante. Siamo sulla strada giusta", ha concluso Garcia.

DE LAURENTIIS: "A LECCE GRANDE PROVA DI MATURITA'"

Aurelio De Laurentiis continua a caricare il Napoli sui social. "Non solo siamo ripartiti da Bologna, ma a Lecce c'è stata una grande prova di maturità contro una squadra da non sottovalutare. Bravi tutti", ha scirto il patron azzurro sul suo profilo X dopo la vittoria contro il Lecce.