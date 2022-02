Napoli, lussazione alla spalla per Lozano durante Messico-Panama: rischia lungo stop

ansia napoli

Il Napoli: "Le condizioni del giocatore rivalutate al suo rientro in Italia"

Brutte notizie per Hirving Lozano e quindi per il Napoli: l'attaccante messicano si è fatto male alla spalla in nazionale, uscendo in lacrime in barella durante il match di qualificazioni mondiali contro Panama. Dopo uno scontro con Murillo, al 67', Lozano si è accasciato a terra lamentando un forte dolore alla spalla destra, che è stata immobilizzata dai medici messicani all'uscita dal campo del giocatore. Lozano è poi stato trasportato in ospedale a Mexico City. Stamani il Napoli ha confermato che si tratta di una lussazione: "In seguito a colloqui intercorsi con lo staff medico della Nazionale messicana riguardo le condizioni di salute del calciatore Hirving Lozano - recita infatti una nota ufficiale del club azzurro - si informa che lo stesso ha riportato una lussazione della spalla destra, successivamente ridotta. Il calciatore sarà rivalutato al suo rientro in Italia". Napoli, infortunio alla spalla per Lozano durante Messico-Panama Getty Images

Un problema in più in una stagione non semplice per Lozano che si era già fatto male in nazionale al collo lo scorso luglio, poi il trauma cranico-facciale di dicembre contro il Leicester e la positività al Covid di fine anno. Ora questa nuova tegola che potrebbe tenerlo lontano dai campi per lungo tempo, facendogli saltare anche le sfide di Europa League contro il Barcellona.