Napoli, Lucca: "Questo club è sempre stata la mia prima scelta"

In giornata ha parlato anche Alex Meret, ai microfoni di Radio Crc: "Ci focalizziamo un po' su tutti gli aspetti, come lavori di forza o anche lavori tecnici in campo: cerchiamo di variare un po' anche in base a quello che andrà a fare la squadra in allenamento. Siamo un bel gruppo e ci stiamo preparando bene per questa stagione che sarà lunga e difficile. Quest'anno ci saranno molte più partite da affrontare, quindi dobbiamo essere pronti e anche numerosi, per sopperire a eventuali emergenze o rotazioni. Più il livello è alto, meglio si lavora in squadra e migliore poi sarà il rendimento in campo. La società sta intervenendo sotto tutti gli aspetti e questo è molto importante per noi, perché ci permette anche di far rifiatare qualcuno durante l'anno, recuperando energie importanti eventualmente per partite decisive", ha aggiunto.