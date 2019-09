Napoli, Llorente: "Ho aspettato 3 mesi perché questa è una grandissima squadra"

LA PRESENTAZIONE

Fernando Llorente è il nuovo numero 9 del Napoli. "Sono in una grandissima squadra, la seconda in Italia negli ultimi anni: per questo ho aspettato", sottolinea l'attaccante spagnolo nella conferenza di presentazione. L'ex Tottenham è arrivato negli ultimi giorni di mercato: "Ho atteso 3 mesi dalla finale di Champions, non è stato facile ma avevo tanta voglia di tornare in A, un campionato affascinante e importante".

Nella scelta di Llorente, che pure aveva "tante opzioni" un ruolo decisivo chi guida la squadra azzurra: "Quando ti chiama un allenatore come Ancelotti non si può dire di no. Ti convince subito. È un piacere far parte di un gruppo allenato da un tecnico di grande esperienza come lui”.

Sabato arriva al San Paolo la Sampdoria: "C'è ancora tanto da lavorare per essere al meglio ma sono a completa disposizione del mister. Ancelotti decide per il bene della squadra, io cercherò di farmi sempre trovare pronto".

Sull'ambiente: “Con la città di Napoli e la gente è stato amore a prima vista. Ho ricevuto un’accoglienza bellissima. È meraviglioso sentirsi apprezzato ed ora voglio restituire con le prestazioni in campo l’affetto dei tifosi”.