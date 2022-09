Napoli-Liverpool, la partita di Osimhen dura 41': fuori per un problema muscolare

NAPOLI-LIVERPOOL

Il nigeriano già non era al top ed è dovuto uscire prima dell'intervallo: al suo posto Simeone, subito in gol

© Getty Images Un neo nella splendida prestazione del Napoli contro il Liverpool: l'infortunio di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano, protagonista di un rigore sbagliato al 18', è stato costretto a uscire dal campo al 41° minuto del primo tempo per un problema muscolare. Dai segni fatti allo staff medico camminando verso gli spogliatoi, Osimhen sembra aver indicato il flessore. Il 23enne era stato in dubbio fino a poche ore prima del match per un fastidio all'adduttore ma poi aveva recuperato venendo schierato titolare da Spalletti.

Osimhen è stato sostituito da Giovanni Simeone che, a soli tre minuti dall'ingresso in campo, ha segnato il primo gol in Champions League della propria carriera, quello del 3-0, che poi è anche la prime rete con la maglia azzurra.

SIMEONE COMMOSSO: "HO SEMPRE SOGNATO DI SEGNARE IN CHAMPIONS"

"Avevo 14 anni, il mio sogno è sempre stato giocare la Champions. Dopo 12 anni sono qua, ho fatto questo tatuaggio perché avevo questo sogno. E' stato emozionante, ho sempre sognato questo momento". Lo racconta Giovanni Simeone, visibilmente commosso, dopo il successo del Napoli contro il Liverpool (4-1), gara in cui ha trovato la rete del 3-0, la sua prima in Champions al debutto. "Non ci sono tante cose da dire, ho lottato tanto per arrivare qua - ha proseguito l'attaccante ai microfoni di Prime Video - E' stato emozionante sentire l'urlo della Champions, mi sono caricato tantissimo, con questi tifosi senti di poter dare qualcosa in più".