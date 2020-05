Napoli, l'esito del tampone ritarda: allenamenti non prima di domenica

Il Napoli ripartirà domenica. Non è infatti ancora arrivato l'esito del secondo tampone a cui si sono sottoposti giocatori, staff tecnico e medico, per cui la squadra non potrà tornare a Castel Volturno per riprendere con gli allenamenti individuali, più intensi rispetto a quelli portati avanti nelle rispettive case. Il Centro Sportivo è organizzato per questa fase e le sedute saranno organizzate in tre turni con piccoli gruppi di giocatori.