Napoli, tegola Anguissa: a rischio per la Champions e per il Milan

Dopo due giorni di riposo, a Castel Volturno sono ripresi i lavori agli ordini di Rudi Garcia e l'aria è molto tesa. Sia per le voci legate al futuro in bilico del tecnico azzurro, sia per le notizie che arrivano dall'infermeria. Secondo quanto si legge nel report della seduta di allenamento odierna, gli esami strumentali hanno infatti riscontrato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro per Anguissa. Infortunio che il mediano ha rimediato nell'ultima gara contro la Fiorentina e che dovrebbe tenerlo lontano dal campo per un po'. Già alle prese con le terapie del caso, il camerunese sicuramente non sarà a disposizione per la gara contro il Verona ed è a forte rischio anche per i successivi match contro Union Berlino in Champions League e Milan in campionato. Una tegola che potrebbe complicare ulteriormente i piani di Garcia, a caccia di risultati in tempi brevi per cercare di allontanare la crisi del suo Napoli e salvare la panchina.