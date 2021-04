Napoli, Lavezzi darà l'addio al calcio allo stadio Maradona

LA DECISIONE

L'assessore allo sport del comune di Napoli ha dato l'ok

Ezequiel Lavezzi ha annunciato l'addio al calcio a fine novembre e avrà l'opportunità di scendere in campo per l'ultima volta allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Al desiderio del Pocho, 5 anni in azzurro tra il 2007 e il 2012, ha risposto prontamente l'assessore allo sport del Comune di Napoli che ha dato l'ok: "Daremo lo stadio a Lavezzi per organizzare il suo addio al calcio, senza problemi". Getty Images

"La mia idea era di fare una partita d'addio al calcio a Napoli. Ora non c'è la gente, quindi vorrei farla con il pubblico - le parole a Sky dell'ex attaccante argentino, che non torna a Napoli dal 2014 -. Non so cosa accadrà, ma quella era la mia volontà. Per questo non ero mai tornato a Napoli, ma mi manca e voglio andarci al più presto per salutare tanti amici".

Una data non è stata ancora fissata, ma presumibilmente non si farà nulla fino a settembre, quando si spera che il pubblico (almeno in parte) possa tornare a tifare sugli spalti.