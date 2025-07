Napoli, l’acquisto di Lucca fa felice Conte: "Dominante"

L’aveva aspettata, sognata e immaginata per anni, ora la grande occasione in una big di Serie A è realtà per Lorenzo Lucca. Gli anni nelle categorie minori, all’estero e soprattutto all’Udinese lo hanno formato: l’attaccante di 25 anni che era partito dalla Promozione è carico per la sfida di Napoli (dove arriva in prestito con obbligo per 35 milioni).