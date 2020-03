Napoli, la moglie di Callejon: "Tanti anziani in giro: non ve ne frega niente?"

Marta Ponsati Romero, moglie di José Callejon, ha affidato a Instagram uno sfogo in questi giorni di emergenza coronavirus. La compagna dell'attaccante del Napoli non approva il comportamento di alcuni concittadini che contravvengono alle direttive governative di stare a casa per non diffondere il contagio: "Scandaloso che la mia famiglia sia a casa da una settimana, esco di casa solo mezz'ora per fare la spesa ma incontro persone anziane che vanno in giro come niente fosse. Lo facciamo per voi, per non intasare gli ospedali e non ve ne frega un cazzo?".