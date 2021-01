Napoli, la caviglia tormenta Mertens: viaggio in Belgio per controlli e terapie

Dries Mertens torna in Belgio per riprendere le terapie alla caviglia sinistra che ancora non si è del tutto ripresa. L'attaccante belga starà una settimana ad Anversa per nuovi controlli e terapie e dunque non sarà a disposizione domani in campionato contro il Parma. Mertens si era infortunato alla caviglia il 16 dicembre nel match contro l'Inter, uscendo dopo un quarto d'ora. Da allora ha fatto prima terapie a Napoli e poi in Belgio, tornando a inizio gennaio. La caviglia sembrava guarita e l'attaccante ha giocato alcuni spezzoni di partita contro Fiorentina e Verona in campionato, nella Supercoppa contro la Juventus e con lo Spezia in Coppa Italia, sempre partendo dalla panchina. Alla fine del match di giovedì con lo Spezia, però, Mertens è uscito dal campo con il ghiaccio sulla caviglia a testimonianza del fatto che il dolore era tornato e così lo staff medico azzurro ha deciso di rimandarlo in Belgio per completare le terapie.

Getty Images