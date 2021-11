Napoli, operato Osimhen: la prognosi è di 90 giorni

NAPOLI

L'entourage dell'attaccante: "Victor molto giù, rischia la Coppa d'Africa". Ipotesi maschera per il rientro anticipato

Victor Osimhen è stato operato per ridurre le fratture all'orbita e allo zigomo sinistro rimediate nel match contro l'Inter: il comunicato del Napoli parla di circa 90 giorni di prognosi. Tempi più lunghi rispetto a quelli inizialmente preventivati ma l'attaccante nigeriano potrebbe anche rientrare prima usando una maschera protettiva in carbonio per il volto. Osimhen sta bene e ora resterà in osservazione per qualche giorno. Getty Images

Contando tre mesi pieni, il rientro avverrebbe in Cagliari-Napoli del 20 febbraio, gara che si inserisce in mezzo al ritorno della sfida contro l'Inter (13 febbraio) e alle partite contro Lazio (27 febbraio) e Milan (6 marzo). Spalletti, prima del comunicato ufficiale, aveva detto di confidare in un rientro il 19 dicembre, andata contro il Milan, ma ora quella speranza assomiglia più a un miracolo.

C'è poi da tenere in considerazione la Coppa d'Africa, che si giocherà dal 9 gennaio al 6 febbraio, anche se a questo punto potrebbe essere il Napoli stesso, assieme al giocatore, a valutare con la Nigeria la fattibilità della convocazione (ammesso che Osimhen, pur con un'ipotetica maschera di protezione, sia pronto a giocare tra nemmeno due mesi).

IL COMUNICATO

"Victor Osimhen è stato operato questa mattina dal Prof. Tartaro, coadiuvato dal dott. Mario Santagata ed alla presenza del dott. Canonico, per un intervento di riduzione e contenzione delle fratture pluriframmentarie e scomposte dell’osso malare, dell’arco e del pomello zigomatico, del pavimento e della parete laterale dell’orbita, e della diastasi della sutura fronto-zigomatica. La sintesi dei monconi ossei è stata fatta tramite placche e viti in titanio. Il giocatore sta bene e resterà in osservazione per qualche giorno. La prognosi è stimata in circa 90 giorni".

L'ENTOURAGE: "RISCHIA LA COPPA D'AFRICA"

Lo stesso Osimhen aveva timore di un lungo stop, come spiegato da Oma Akatugba, membro dell'entourage dell'attaccante del Napoli prima dell'uscita del comunicato ufficiale: "Victor è molto giù, ha una voglia matta di stare in campo e sentir parlare di un possibile stop di due mesi rende il suo stato d'animo molto negativo".

"Non so se De Laurentiis gli ha scritto, so però che suo cognato e suo manager Osita Okolo è tornato a Napoli e si occuperà di Victor per tenerlo su di morale" ha spiegato Akatugba a "Si gonfia la rete" prima di parlare di futuro: "Ovviamente siamo preoccupati per la Coppa d'Africa. Può perdere la competizione? Purtroppo sì, ho parlato con il dottore della Nigeria e mi ha spiegato che a causa delle fratture potrebbe anche perdere la Coppa d'Africa. Molte persone sono spaventate adesso perché lui potrebbe non esserci. Questa però è solo una previsione medica. La gente ora sta pregando in Nigeria per averlo magari almeno per la seconda fase della Coppa. Sia Napoli che Nigeria stanno pregando per lui".