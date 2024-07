Napoli, Kvaratskhelia riparte con un nuovo numero: ha scelto il 7

LA NOVITà

Nuova stagione e nuovo numero per l'esterno del Napoli, che insodderà il 7 dei suoi idoli Guti e Cristiano Ronaldo

Khvicha Kvaratskhelia è pronto a riprendersi il Napoli. Dopo un grande Europeo con la Georgia, l'esterno del Napoli nei prossimi giorni raggiungerà i compagni di squadra per cominciare a lavorare con Antonio Conte. In vista della nuova stagione, come racconta il Corriere dello Sport, ci sarà una novità: Kvaratskhelia indosserà la maglia numero 7 (dei suoi idoli Guti e Cristiano Ronaldo) abbandonando così il numero 77 usato nei primi due anni a Napoli. Lo stesso 7 che indossa anche in Nazionale.

Un messaggio chiaro e forte quello mandato da Kvara: la volontà di rimanere al Napoli ringraziando Conte per la fiducia mostrata sin qui, seppur solo telefonicamente e a parole. L'attaccante georgiano, di fatto, ha deciso di rispedire al mittente l'offerta del PSG perché vuole tornare a essere protagonista con la maglia del Napoli già in questa stagione. Nel 3-4-2-1 che Conte sta provando c'è posto per la sua fantasia e i suoi dribbling.

La prima investitura da parte di Conte nei confronti di Kavara c'è stata nel corso della conferenza stampa di presentazione del tecnico salentino: "Rimane, sento perplessità, ma non ce ne sono, sono stato categorico, deve essere chiara questa cosa. Ha caratteristiche non comuni. È forte, è anche un fantasista, crea situazioni di gol e assist molto importanti. Quello che faremo con lui sarà esaltare le sue caratteristiche, portarlo a volte dentro e a volte sull'esterno". Nel frattempo i dialoghi per il rinnovo del contratto continuano.