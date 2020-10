Napoli, inviata la lista Uefa per i gironi: fuori Milik, Malcuit e Llorente

Chiuso il calciomercato, come da regolamento, il Napoli ha comunicato alla Uefa la lista dei 23 calciatori che prenderanno parte alla fase a gironi dell'Europa League 2020/2021. Nessuna grossa sorpresa nell'elenco stilato per gli impegni europei dagli azzurri, che per giocare in Europa hanno dovuto snellire la lista da 25 a 23 giocatori (solo Insigne e Contini infatti possono essere inseriti nei 4 posti a disposizione per i giocatori cresciuti nel club). A farne le spese sono stati Llorente e Malcuit, fuori dalla lista Uefa ma disponibili per il campionato, mentre Arkadiusz Milik, che più volte è stato a un passo dall'addio ma poi ha puntato i piedi, è stato escluso da entrambe le liste.