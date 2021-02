Napoli, Insigne si sblocca dal dischetto contro la Juve e fa 100 in maglia azzurra

Una maledizione infranta e un nuovo record raggiunto. Il calcio di rigore realizzato da Lorenzo Insigne al 31' di Napoli-Juventus ha avuto una doppia valenza per il capitano dei partenopei: è stato il primo tiro dal dischetto trasformato contro i bianconeri in carriera dopo tre errori consecutivi ed è stato il gol numero 100 con la maglia azzurra in tutte le competizioni, una rete che lo consolida al settimo posto nella classifica all-time dei bomber napoletani, davanti a José Altafini.

Getty Images