Napoli, Insigne diventa un... gigante: il capitano azzurro alto come Milik e Koulibaly

29/06/2019

Venerdì il Napoli ha mostrato la nuova Kombat 2020, casacca scelta per la prossima stagione e presentata con modelli d'eccezione. Sui profili ufficiali degli azzurri si vedono infatti le immagini di Fabian Ruiz, Milik, Zielinski, Koulibaly e Insigne con la nuova maglia e a molti non è certo passata inosservata la dimensione del capitano partenopeo: nella foto, infatti, l'attaccante (163 cm) appare più alto di Zielinski (177 cm) e poco più basso di Fabian (189 cm), del centravanti polacco (186 cm) e del difensore (195 cm). Un ritocchino grafico divertente per un giocatore sempre all'altezza... dei migliori.