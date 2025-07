Inter, oltre a Calhanoglu si rivedono Pavard, Bisseck e Zielinski. Primo giorno anche di Bonny

Dopo un primo passaggio di accertamenti medici tesi a verificare lo stato dei loro acciacchi, il gruppetto è sceso in campo per un allenamento personalizzato: ottimo segnale in vista della ripresa generale dei lavori. Unico assente Davide Frattesi: il centrocampista azzurro è ancora ai box dopo essersi operato per un'ernia inguinale e spera di recuperare per la prima metà di agosto. Oltre agli infortunati, "esordio" alla Pinetina anche per Yoan-Ange Bonny: l'attaccante francese arrivato dal Parma ha potuto godere di qualche giorno extra di vacanza rispetto ai suoi nuovi compagni ed ha quindi deciso di mettersi a disposizione in anticipo rispetto al resto della squadra. Il classe 2003 ha passato tutta la seduta in palestra.