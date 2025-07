Torino, Biraghi: "Anno scorso brutto finale, serve step in più"

"L'anno scorso abbiamo fatto un brutto finale, per un mese e mezzo siamo andati in giro a fare figure di m...: l'obiettivo è migliorare e fare uno step in più rispetto alla scorsa stagione": così il giocatore del Torino, Cristiano Biraghi, tra un bilancio del campionato che si è chiuso a maggio e le aspettative per quello che comincerà tra un mese. "Ora però non pensiamo più al passato, dobbiamo soltanto lavorare - continua in conferenza stampa dal ritiro a Prato allo Stelvio - ed è inevitabile che in questo periodo ci siano voci di mercato, ma non bisogna darci peso. Pensiamo a fare bene a livello fisico e sul campo per apprendere le idee del nuovo allenatore".