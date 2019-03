Napoli, influenza suina per Fabian Ruiz: azzurri in allerta per evitare il contagio

22/03/2019

Curato in ospedale e non nel ritiro della nazionale spagnola per evitare il contagio, il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz ha contratto il virus H1N1 più volgarmente conosciuto come "influenza suina". Una forma poco diffusa di influenza da non sottovalutare per il rischio contagio. La situazione in casa Napoli è sotto controllo e dopo cinque giorni di riposo lo spagnolo tornerà a Castel Volturno, ma la sua presenza con la Roma è in dubbio.