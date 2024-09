Napoli in ansia per Kvaratskhelia: forte botta con la Georgia, costretto a uscire

Non arrivano buone notizie per il Napoli e i suoi tifosi da questa pausa nazionali. Il numero 77 azzurro. Kvaratskhelia, ha infatti subito una forte botta nel corso della prima frazione di Albania-Georgia (0-1 i risultato finale). Il commissario tecnico dei georgiani, Willy Sagnol, ha fatto il punto alla fine del match: "Kvara ha giocato con forti dolori, voleva restare in campo più a lungo possibile: è un grande uomo squadra. Alla fine ho dovuto cambiarlo". L'esterno verrà quindi ora monitorato dallo staff medico dei partenopei in vista della trasferta in casa del Cagliari programmata per domenica alle ore 18. Possibile che vengano effettuati degli esami per approfondire l'entità del problema.