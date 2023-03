Napoli, i tifosi tornano in trasferta: sold out il settore ospiti del Grande Torino

ENTUSIASMO ALLE STELLE

Finito il divieto di trasferta di due mesi: massima allerta da parte delle forze dell'ordine

© Getty Images E' già' sold out il settore ospiti dell'Olimpico Grande Torino per la prima trasferta dei tifosi del Napoli dopo la fine del divieto di due mesi imposto dal ministero dell'Interno in seguito ai violenti scontri con gli ultras della Roma che lo scorso 8 gennaio hanno bloccato l'autostrada A1. Quella porzione dello stadio può contenere oltre 1.500 persone. Restano in vigore alcune restrizioni: i tifosi campani che hanno acquistato il biglietto devono possedere la tessera del tifoso o altre di fidelizzazione adottate dalla società.

Sono previsti moltissimi napoletani allo stadio 'Olimpico Grande Torino', visto che i residenti in altre regioni hanno potuto acquistare i tagliandi per altri settori. La partita contro i granata è considerata a rischio, visti gli scontri tra gli ultras delle opposte fazioni scoppiati in sfide precedenti. La tifoseria partenopea, secondo quanto apprende l'Ansa da fonti del Viminale, sarà sotto stretta osservazione da parte delle forze di sicurezza in vista del match di Serie A Torino-Napoli in programma domenica alle ore 15.