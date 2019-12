Napoli, i giocatori pensano al ricorso contro le multe

La situazione in casa Napoli resta tesa sia sul fronte allenatore (con la posizione di Ancelotti in bilico) che sul fronte giocatori, decisi a controbattere alla decisione della società di multarli per l'ammutinamento post-Salisburgo quando si erano rifiutati di andare in ritiro. La squadra ha infatti paura che pagare le sanzioni significhi ammettere di essere in colpa, lasciando a De Laurentiis via libera di procedere anche per danno d'immagine.

Il Napoli avrebbe deciso l'ammontare delle singole multe per ogni giocatore coinvolto nell'ammutinamento post Salisburgo. Si salva solo Malcuit, assente al momento della "rivolta". Cifre della Gazzetta dello Sport.





