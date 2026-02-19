Lazio, niente ritorno dei tifosi: "Non sarà una semifinale a farci cambiare idea"

19 Feb 2026 - 10:34

Non son bastati gli appelli dei calciatori e di mister Sarri: i tifosi della Lazio non intendono fare dietrofront, neppure per la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Questo quanto emerge da un lungo comunicato pubblicato nei canali del tifo organizzato biancoceleste: "Non sarà una semifinale di Coppa Italia a farci cambiare idea. Aspettavamo un segnale da parte della società affinché si potesse prendere una decisione diversa da quella che, nostro malgrado, ci apprestiamo a prendere. Per la semifinale di Coppa Italia Lazio-Atalanta i gruppi del tifo organizzato hanno deciso di proseguire la protesta e non entrare". 

lazio
tifosi
curva nord
sciopero

Ultimi video

01:31
Paz cerca luci a San Siro

Paz cerca luci a San Siro

04:32
DICH CARLOS AUGUSTO IN MIX POST BODO-INT 18/2 DICH

Carlos Augusto: "Possiamo ancora andare avanti in Champions"

04:30
DICH DARMIAN IN MIX POST BODO-INT 18/2 DICH

Darmian: "Risultato negativo, ma è ancora tutto aperto"

02:31
DICH ALLEGRI IN MIX POST MIL-COMO 18/2 DICH

Allegri: "L'Inter? Sta viaggiando a una media impressionante"

01:57
DICH GABBIA POST MIL-COMO 18/2 DICH

Milan, Gabbia: "Siamo sicuramente infelici per il risultato"

01:23
DICH ITALIANO PRE EUROPA 1872 DICH

Italiano: "Tornare a Bologna con un risultato che ci possa permettere di andare avanti"

01:38
DICH VANOLI PRE CONFERENCE 18/2 DICH

Vanoli: "Dobbiamo provare a passare, dobbiamo essere lucidi"

01:38
DICH NZOLA PRESENTAZIONE SASSUOLO 18/2 DICH

Nzola si presenta: "Un ambiente tranquillo, un mister tranquillo"

01:46
Borussia Dormtmund-Atalanta, i promossi e i bocciati

Borussia Dormtmund-Atalanta, i promossi e i bocciati

02:55
La verità di Bastoni

La verità di Bastoni

01:59
Galatasaray-Juventus, i promossi e bocciati

Galatasaray-Juventus, i promossi e bocciati

01:48
Callegari: "Juventus, troppi errori individuali"

Callegari: "Juventus, troppi errori individuali"

00:21
MCH VISITE MEDICHE BREMER 18/2 MCH

Juventus, l'arrivo di Bremer al JMedical

01:56
Callegari: "Gelo e campo borderline: Inter, ecco le insidie del Bodo"

Callegari: "Gelo e campo borderline: Inter, ecco le insidie del Bodo"

01:08
Inter, le scelte di Chivu per il Bodo Glimt

Inter, le scelte di Chivu per il Bodo Glimt

01:31
Paz cerca luci a San Siro

Paz cerca luci a San Siro

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU KALULU PER SITO 16/2 DICH

Spalletti, Inter-Juventus è senza fine: che risposta a Chivu!

DICH SPALLETTI POST GALA 17/2 VS DICH

Spalletti "Tre passi indietro. Queste partite ti smascherano"

DICH BASTONI PRE BODO SU INTER-JUVENTUS PER SITO 17/2 DICH

La verità di Bastoni: "Ho accentuato e sbagliato. Chiedo scusa, ma…"

DICH MAROTTA SU POLEMICHE 16/2 DICH

Marotta: "Gogna mediatica smisurata, ma ha sbagliato"

CLIP CAMPO BODO CONDIZIONI TERRIBILI CON CHIVU 17/02 SRV

Follia Bodo: campo regolare? Chivu controlla e non crede ai suoi occhi

DICH GABBIA POST MIL-COMO 18/2 DICH

Milan, Gabbia: "Siamo sicuramente infelici per il risultato"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:33
Verona, Sammarco: "Siamo contati, ma daremo battaglia"
scontri a1
10:58
Trasferte vietate: respinti i ricorsi di Roma, Napoli e Fiorentina
10:34
Lazio, niente ritorno dei tifosi: "Non sarà una semifinale a farci cambiare idea"
23:58
Premier League, Wolverhampton-Arsenal 2-2
23:55
Milan-Como, volano parole grosse tra Allegri e Fabregas in sala stampa: cosa è successo