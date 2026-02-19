Lazio, niente ritorno dei tifosi: "Non sarà una semifinale a farci cambiare idea"

Non son bastati gli appelli dei calciatori e di mister Sarri: i tifosi della Lazio non intendono fare dietrofront, neppure per la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Questo quanto emerge da un lungo comunicato pubblicato nei canali del tifo organizzato biancoceleste: "Non sarà una semifinale di Coppa Italia a farci cambiare idea. Aspettavamo un segnale da parte della società affinché si potesse prendere una decisione diversa da quella che, nostro malgrado, ci apprestiamo a prendere. Per la semifinale di Coppa Italia Lazio-Atalanta i gruppi del tifo organizzato hanno deciso di proseguire la protesta e non entrare".