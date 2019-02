Napoli, Hamsik si congeda: "Lo scudetto unico rimpianto"

15/02/2019

Ufficializzato il passaggio al Dalian , Marek Hamsik si congeda dal Napoli . "Dopo 11 anni volevo cambiare, ma i sentimenti per tifosi e città resteranno intatti, sorprendenti, eccezionali - ha spiegato lo slovacco - Lo stipendio ha inciso nella mia scelta. Qui lascio il cuore, amici, famiglia. Non sarà mai un addio ma un arrivederci. L'unico rimpianto è non aver vinto lo scudetto, ci tenevo a vincerlo per i tifosi".

Hamsik ringrazia il presidente De Laurentiis che ha ha capito e lo ha lasciato andare. "Posso solo ringraziare De Laurentiis, mi ha dato il via libera per partire con Ancelotti e Giuntoli. Ringrazio tutti. Ho scritto quella lettera e ci ho messo 2-3 giorni. Lì dentro c'è tutto quello che sentivo".



Non può mancare un pensiero per i tifosi. "Posso solo ringraziarvi, mi avete trattato come uno di famiglia. Avrò Napoli sempre nel cuore".



Il nuovo capitano sarà Lorenzo Insigne. "Merita la fascia, è napoletano, ci tiene veramente a questa maglia e spero che un giorno raggiungerà i miei record. Sarà lui a batterli tutti".



Ora lo attende la Cina, dove guadagnerà 9 milioni a stagione per i prossimi tre anni. "Le trattative sono state lunghe, più del previsto, e complicato: ma io volevo andare in Cina e ringrazio il mio agente per averne curato ogni dettaglio. Non vedo l’ora di cominciare, sono ottimista. Per adesso andrò in Cina senza la mia famiglia, siamo d’accordo su questo: dovrò prima adattarmi, come è successo al mio amico Lavezzi, già mi ha dato alcuni consigli. Ho sentito anche Carrasco che gioca al Dalian, grazie a Dries Mertens”.