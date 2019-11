Napoli, Giuntoli: "Partite falsate, meritiamo rispetto"

ANCORA RABBIA

Fa ancora discutere a Napoli l'episodio Kjaer-Llorente. Questa volta è stato Cristiano Giuntoli ad alzare la voce: "Il Napoli merita rispetto, la piazza napoletana, il club per la chiarezza del suo operato. Non ci stiamo, non vogliamo più vedere ogni partita falsata, non ci interessa se a favore o a sfavore. Vogliamo chiarezza". Il direttore sportivo ha continuato: "La decisione è stata presa da Banti e sono anomalie a cui assistiamo ogni domenica per mancanza di personalità dei direttori di gara. Vediamo questo ogni domenica, con guardalinee che non segnalano mai il fuorigioco per non assumersi la responsabilità".

A Radio Kiss Kiss Napoli Giuntoli ha analizzato l'episodio contestato: "Non so perché Giacomelli non sia andato al monitor. Gli abbiamo detto questo anche a fine gara. Anche Gasperini ha detto che in diretta sembrava un rigore netto, quindi avrebbe dovuto fischiarlo e poi andare a rivederlo. L’immagine che mostrano è da dietro e non c’è prospettiva, Kjaer si è lanciato su Llorente con tanta foga e lui si è scansato, sarebbe stato investito. Sembrava fallo di Llorente da quel fermo immagine. Non so perché non l'abbiano rivista. In 5 anni non è mai successo, quindi ci sarà un motivo. Al Var deve esserci un ente esterno imbottito di calciatori, perché loro conoscono meglio le dinamiche del calcio. Io e Carlo siamo stati i primi a calmare la squadra, è impossibile che un uomo come Ancelotti venga mandato fuori dopo aver calmato i giocatori. L’arbitro ci ha detto che lo ha espulso perché doveva fare qualcosa, è inaccettabile e per questo faremo ricorso. Ieri siamo stati tutto il giorno a cercare di non pensare alle scorrettezze subite".

Ora servono i punti: "Vogliamo subito invertire la tendenza, stiamo raccogliendo meno di quello che avremmo meritato, come contro il Cagliari e l’Atalanta. Abbiamo fatto prestazioni di altissimo livello, sabato è stata una gara impressionante dal punto di vista fisico: distanziata l’Atalanta del 20% su tutti i parametri atletici. Andiamo avanti per la nostra strada".

Sul mercato: "Ibrahimovic nella calza? Non ci pensiamo, non stiamo pensando a nessuno. Pensiamo ai nostri, siamo contenti del mercato, dobbiamo solo fare punti perché li meritiamo. Uno svincolato dopo il ko di Malcuit? No, assolutamente. Abbiamo tanti ragazzi li', siamo sereni, ci dispiace per lui che stava facendo bene ma siamo stracoperti", aggiunge.