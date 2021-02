Napoli: Ghoulam e Koulibaly guariti dal Covid-19, finalmente due buone notizie per Gattuso

NAPOLI

Lo annuncia il club azzurro in una nota. Per l'attaccante problemi al costato durante la gara con il Granada

Finalmente due buone notizie per il Napoli il giorno dopo la sconfitta sul campo del Granada nell'andata che costringerà gli azzurri all'impresa nel ritorno tra una settimana al San Paolo e l'ennesimo infortunio, quello di Politano. I difensori azzurri Ghoulam e Koulibaly sono infatti guariti dal Covid-19.A darne notizia è stato lo stesso club azzurro. I due giocatori erano risultati positivi ai tamponi fatti alla squadra il 5 febbraio. Presto si riaggregheranno al gruppo dopo le analisi cliniche di rito.

"Arriviamo a dare una mano", ha scritto Koulibaly nelle storie su Instagram. E immediata è arrivata la risposta di capitan Insigne: "Contento che siate tornati". Due motivi per Gattuso per sorridere all'indomani del ko in Spagna, che compromette il proseguimento del cammino del Napoli in Europa League, e in un periodo davvero nero sul fronte degli infortuni.

Dalla trasferta di Granada si è aggiunto anche, costretto a uscire dopo il primo tempo per problemi al costato, che gli impediscono di respirare bene, come ha spiegato lo stesso tecnico azzurro a fine partita. Un forfait, quello dell'ex Inter, che si aggiunge a quelli in attacco di. A preoccupare in casa Napoli anche unche sta risentendo dello stop di 72 giorni tra infortunio alla spalla e Covid-19: due tiri in porta a Granada sono decisamente troppo pochi. L'ultimo gol risale all'11 novembre scorso nell'ultima gara prima del ko in Nazionale. Il Napoli adesso ha bisogno di lui più che mai.