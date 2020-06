Napoli, Gattuso: prima l'allenamento, poi il funerale della sorella

NAPOLI

Rino Gattuso è in lutto per la prematura scomparsa della sorella Francesca, ma non molla il Napoli. Rientrato ieri da Gallarate, dove è stata allestita la camera ardente, il tecnico - come riporta Repubblica - è stato travolto dall'affetto dei suoi vicini di casa, tra cui Koulibaly, Milik e Younes, i primi a fargli le condoglianze da vicino. Stamattina dirigerà l'allenamento e poi andrà a Corigliano, suo paese di origine, per il funerale della donna.

Anche i suoi ragazzi avrebbero voluto partecipare al funerale, ma a causa del rigoroso protocollo sanitario sono stati obbligati a rinunciare. La notizia della morte della sorella, malata da tempo, è arrivata nel bel mezzo dell'allenamento di martedì.

Ringhio ha lasciato la squadra in mano al fidato Gigi Riccio ("Correte. Forza, non fermiamoci. Il mister vuole così" le sue parole per spronare Insigne e compagni") e con la moglie si è precipitato all'ospedale di Busto Arsizio, prima di tornare nella sua Gallarate.