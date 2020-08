Napoli, Gattuso: "Meritavo l'espulsione, speriamo per Insigne"

QUI NAPOLI

"Oggi io meritavo l'espulsione, ho fatto un po' di caciara". Fa mea culpa il tecnico del Napoli Rino Gattuso dopo la vittoria contro la Lazio e le scintille con Inzaghi. "C'è stata qualche parola di troppo, ci siamo detti qualcosa. Ho esagerato, bisogna essere onesti. La partita ha fatto incattivire entrambe le partite". Sulle condizioni di Insigne: "Speriamo. Insigne ha parlato col dottore. Domani farà una risonanza e vedremo. Nella testa ho già la formazione anti-Barcellona".

"Se ho chiarito con Inzaghi? Mi piace farlo dopo. Devo stare calmo o faccio ancor più danni. Ripeto, ho sbagliato, dovevo essere cacciato", ha proseguito Gattuso. E ancora: "La squadra mi è piaciuta anche oggi. Nel secondo tempo più che nel primo. Nella testa ho la formazione per il Barcellona, ma vediamo in questi giorni con i recuperi dei giocatori. Proveremo a scrivere una pagina importante per questo club e questa città. Come si creano problemi al Barcellona? Dopo il lockdown abbiamo provato a fare qualcosa di diverso. A tratti facciamo pressione ultra-offensiva, a tratti aspettiamo più bassi. Dobbiamo fare tutte queste cose. Lì bisogna andare a rischiare qualcosa in più perché si parte da 1-1".