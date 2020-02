Napoli, Gattuso: "Lozano fortissimo, ma deve difendere"

Lozano è sparito da diverso tempo dai radar del Napoli e ora Gattuso è uscito allo scoperto: "È fortissimo, ma per come voglio giocare io... Ci ho parlato, può giocare esterno, ma può garantirmi una fase difensiva? Oppure metto lui o la squadra in difficoltà? Io ragiono così, a livello aziendale non mi sto comportando bene, ma schiero giocatori funzionali e devo spiegarglielo".