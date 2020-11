Napoli, Gattuso fa la conta degli indisponibili: confermata la lussazione per Osimhen

QUI NAPOLI

Terminata la parentesi dedicata alle nazionali, Gennaro Gattuso dovrà fare la conta degli indisponibili in vista della sfida casalinga col Milan. Oltre a Hysaj, positivo al coronavirus e sicuramente assente, potrebbero mancare anche altre pedine importanti: Ospina ha infatti saltato la gara con l'Ecuador della sua Colombia a causa di un problema muscolare ancora da valutare, mentre Bakayoko, negativo al tampone, è ancora alle prese con la febbre. Nel frattempo Osimhen è rientrato in Italia dopo l'infortunio rimediato con la maglia della Nigeria ed è stato sottoposto a risonanza magnetica: a Villa Stuart è stata confermata la lussazione della spalla destra. Non saranno necessari interventi, ma solo un periodo di riposo ancora da quantificare: salterà con tutta probabilità sia la partita col Milan sia quella col Rijeka.

L'attaccante aveva inizialmente lamentato un dolore al polso dopo una caduta nel match contro la Sierra Leone, ma i primi esami effettuati in Africa hanno subito evidenziato una lussazione alla spalla, poi confermata dalle analisi del professor Castagna: "Victor Osimhen si è sottoposto, presso la clinica di Villa Stuart di Roma, agli accertamenti strumentali e alla valutazione clinica che hanno evidenziato esiti di lussazione anteriore alla spalla destra - si legge nel comunicato ufficiale del Napoli - Il giocatore ha già cominciato la fisioterapia e verrà valutato quotidianamente".

Anche Ospina dovrà sottoporsi a nuovi controlli una volta rientrato in Italia, mentre per Bakayoko c'è ottimismo: se, come sembra, si tratta solo di un po' di influenza il centrocampista francese potrebbe tornare a disposizione per la partita da ex del San Paolo. Ottimismo alimentato dal fatto che Llorente, anche lui fermato dalla febbre, è già guarito e si è allenato con il gruppo.