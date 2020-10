Napoli, Gattuso: "Complicato il cammino, non possiamo più sbagliare"

QUI NAPOLI

Dopo la sconfitta con Az Alkmaar in Europa League, Gennaro Gattuso mastica amaro. "Non dovevamo perdere, il possesso palla va bene, ma è stato sterile - ha spiegato il tecnico del Napoli analizzando la gara -. Ci vuole più veemenza e più fame, oggi abbiamo giocato poco senza palla". "Abbiamo complicato il cammino e ora non possiamo sbagliare più - ha aggiunto -. Forse abbiamo preso troppi complimenti dopo l'ultima partita con l'Atalanta...". Getty Images

"Potevamo starci una giornata oggi, non avremmo segnato: la sensazione era questa - ha proseguito Gattuso -. Abbiamo preso mezzo tiro in porta e l'abbiamo persa. Abbiamo fatto un possesso palla sterile, facendo il solletico agli avversari". "Dovevamo giocare meglio senza palla, per il resto abbiamo fatto quello che dovevamo - ha spiegato -. Noi abbiamo comandato la partita, ma negli ultimi 10-15 metri potevamo fare meglio". "Quando succedono queste cose legate al Covid, vengono sempre fuori le motivazioni - ha continuato il tecnico azzurro -. L'AZ non ha mai difeso così. Di solito fa gioco, invece è venuto qui solo a difendersi, facendo una partita di gran mentalità". "Ogni partita è una storia a sé, il bello del calcio è questo - ha aggiunto -. Tra tre giorni abbiamo la possibilità di rifarci".

Poi sul gol preso: "Abbiamo concesso un solo tiro più quello del gol. Non c'è stata la sensazione che potessimo prendere ripartenze". "Questo tipo di partite esiste, è un'altra competizione - ha aggiunto -. Che ci serva da lezione". Infine una battuta sulle assenza: "Il fatto che manca Zielinski o Elmas fa mancare qualcosa, ma rifarei tutto perché la prestazione mi è piaciuta. Non è una questione di stanchezza. Questa squadra deve trovare la via del gol, quando gioca così, perché poi è chiaro che si va a rischiare".