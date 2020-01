Napoli, Gattuso: "Ci siamo fatti tre gol da soli, Non è facile giocare al San Paolo"

QUI NAPOLI

"Gli errori? Oggi non ci siamo fatti mancare nulla". Rino Gattuso comincia così l'analisi della sconfitta casalinga del Napoli contro l'Inter. "Penso sia stata la miglior partita della mia gestione, non è un caso se non si vince qui in casa da ottobre. Ma la squadra è viva. Dobbiamo continuare su questa strada e non demoralizzarci. Ci siamo fatti tre gol da soli - ha proseguito - In questo momento non è facile giocare al San Paolo". Gattuso: "Rimprovero solo gli errori difensivi"

"Tra i ragazzi c'è preoccupazione, negli ultimi cinque-sei anni hanno sempre giocato per lo scudetto - ha proseguito Gattuso - E' un periodo così e non è un caso tutto quello che stiamo sbagliando. Con le qualità che abbiamo bisogna metterci più attenzione e annusare il pericolo. Oggi è il terzo gol preso perché scivoliamo: controllerò anche i tacchetti che mettono. Dobbiamo essere più avvelenati, più attenti. Se pensiamo sempre alla sfiga non va bene. Oggi la qualità, che pure c'è, non ci sta portando a vincere le partite. Dobbiamo essere più bravi a rincorrere e aspettare un po' di piu' gli avversari. Perché Di Lorenzo centrale e non Luperto? Luperto a livello fisico ha lavorato pochi giorni. Siamo contati, non volevamo rischiare. Al di là della scivolata, Di Lorenzo ha fatto una buonissima partita perché ha dinamicità e impara presto le cose". Basterebbe l'arrivo di Lobotka? "Chiedete a Giuntoli, lui è bravo. Io so che stiamo cercando un vertice basso puro, di ruolo, ma vedremo chi arriverà".

