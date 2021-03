Napoli-Gattuso, a San Siro un ruggito Champions

FORTINO AZZURRO

Gli azzurri vincono e guardano con ottimismo alla super sfida di domenica con la Roma

di

SAVERIO GRIMALDI

La notte di San Siro consegna a Rino Gattuso un altro Napoli. Ringhio ringhia nel "suo" stadio e mette pressione agli avversari anche contando che con la gara da recuperare contro la Juventus tutto può ancora accadere. E quel tutto è chiaramente l'Europa, quella che conta maggiormente... la Champions League. La squadra azzurra è tornato a vincere fuori casa dopo una serie di quattro trasferte in cui aveva ottenuto un solo punto ed è un dettaglio che fa ben sperare. Anche perché Aurelio De Laurentiis aveva chiesto proprio questo al tecnico calabrese, un posto in Champions che ora dista solo 2 punti, quello che separano dall'Atalanta.

Una prestazione super quella degli uomini di Gattuso: da Ospina a Insigne, passando per Politano-gol e Koulibaly. Tutti con voti altissimi. Non era facile mettere in difficoltà questo Milan pur in "rosso" viste le troppe assenze.

Ci voleva una prestazione convincente e così è stato. Quel "siete stati straordinari, ma restiamo con i piedi per terra. Questa vittoria se la siete meritata" pronunciato da Ringhio a fine gara la dice lunga. E racconta dell'entusiasmo per la vittoria ma anche della voglia di tornare a essere protagonisti presto, perché il campionato ha passato il giro di boa e ogni passo fatto malamente può diventare falso. I partenopei sono ripartiti da un difesa più solida (porta inviolata nel primo tempo in cinque delle ultime sei partite di campionato) e da un gioco più fluido in attacco.

Politano, poi, è una vera besti nera per il Milan: tre gol tutti arrivati al Meazza.

Ora la testa va a un match spartiacque come quello di domenica prossima all'Olimpico contro la Roma. Un testa a testa Champions da brividi.

