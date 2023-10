Napoli, Garcia risorge a Verona: "Importante vincere, poi abbiamo concesso troppo"

QUI NAPOLI

Le parole del tecnico azzurro dopo il successo al Bentegodi: "Sul 3-0 avremmo dovuto congelare la sfida, ma va bene così. Bravo Meret"

© italyphotopress 1 di 22 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Napoli ha battuto 3-1 il Verona in trasferta ripartendo alla grande dopo la sosta e scacciando l'aria di crisi. "Abbiamo fatto il nostro - ha commentato Rudi Garcia a fine partita -, era importante vincere. Sul tre a zero normalmente sarebbe una partita finita, poi abbiamo preso un gol sfortunato che ha riacceso il Verona. Potevamo fare più gol, ma stasera il tridente ha fatto molto bene. Menzione speciale a Meret che ha fatto una grande partita".

Raspadori ha vinto il ballottaggio dal primo minuto con Simeone ed è risultato fondamentale nel gioco del Napoli: "Jack lega il gioco molto bene - ha continuato Garcia a DAZN -. Per avere un palleggio importante nella metà campo avversaria ci serviva uno come lui. Ovviamente meglio non avere assenze, ma anche senza Osimhen ero tranquillo perché la qualità in attacco è tanta e lo abbiamo dimostrato".

Dopo il gol subito da Lazovic sul 3-0 il Napoli ha rischiato qualcosa di troppo: "Avremmo dovuto congelare la gara senza prendere gol, ma ovviamente un allenatore non è mai contento. Vincevamo di tre gol e abbiamo lasciato troppi tiri al Verona dopo un'ora in cui ha fatto poco, ma ci sta. Qualcuno ha iniziato a pensare all'Union Berlin, non si fa e dovremo lavorarci, ma può accadere".

Kvaratskhelia ha firmato la doppietta: "Attacca senza pensieri di dover segnare per forza dopo essersi sbloccato contro l'Udinese. Sa che può essere decisivo e lo è stato, quindi sono contento per lui".