Napoli, Garcia: "Giocato alla pari col Real. Deluso del risultato, non della performance"

NAPOLI

"Ci sono stati due episodi dubbi: il rigore per noi e anche il fallo su Olivera in area, quindi penso che le cose si pareggino"

Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, Rudi Garcia si concentra sulla prestazione del suo Napoli. "Non penso che sia stato un risultato giusto. Il pari era più giusto, ma nel calcio a volte è così - ha spiegato il tecnico azzurro -. Abbiamo giocato alla pari col Real". "Ci sono stati due episodi dubbi: il rigore per noi e anche il fallo su Olivera in area, quindi penso che le cose si pareggino - ha aggiunto -. Sono deluso del risultato, ma contento della performance".

Vedi anche napoli Napoli-Real Madrid, le pagelle: Zielinski freddo, Osimhen non sfonda

"Non è un problema aver preso il primo gol così perché il nostro gioco parte dalla costruzione da dietro - ha continuato Garcia analizzando la gara col Real -. La cosa che non mi è piaicuta è quando sull'1-1 ci siamo aperti troppo. Dovevamo compattarci e invece ci siamo fatti imbucare da Bellingham". "Mi è piaciuta la reazione dopo l'intervallo - ha proseguito -. Siamo stati aggressivi, abbiamo palleggiato e ci siamo mossi bene. Abbiamo pareggiato e potevamo anche vincerla".

Poi qualche considerazione sulla sostituzione di Politano, fino a quel momento tra i migliori in campo. "L'ho visto stanco già a fine primo tempo - ha spiegato Garcia -. Ha fatto una buona gara e Camavinga era ammonito. Pensavo che Elmas potesse puntarlo e mettere pressione, ma l'abbiamo fatto poco. C'è qualità e freschezza in panchina ed era normale fare dei cambi".

IInfine una battuta sul gol di Bellingham. "Fa parte di un momento in cui abbiamo protetto poco l'asse della nostra squadra - ha precisato il tecnico del Napoli -. Dovevamo chiudere di più e portare il gioco sulle loro fasce". "Era meglio che la palla non l'avesse Bellingham - ha aggiunto -. E sul gol c'è stato anche un contrasto sfortunato con Ostigard". "E' stato più un atteggiamento sbagliato della squadra. Dobbiamo essere in grado di compattarci e non aggredire sempre alto - ha concluso Garcia -. Dobbiamo capire di più i momenti della gara con i leader in campo".