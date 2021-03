Napoli, furia Insigne dopo il 3-3 col Sassuolo: battibecco con Gattuso

Raggiunto al 95' in casa del Sassuolo, in casa Napoli continua il momento delicato e il silenzio stampa imposto dalla società. Il 3-3 di Caputo nel finale però ha acceso gli animi in campo con il capitano Lorenzo Insigne, autore del momentaneo 3-2 al 90', che al fischio finale è andato su tutte le furie per il rigore concesso ingenuamente agli avversari. Insigne se l'è presa con i compagni e poi ha avuto un battibecco anche con Gattuso, lasciando il terreno di gioco calciando con rabbia una bottiglietta e un cartellone pubblicitario.