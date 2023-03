Napoli, il sindaco Manfredi: "La festa scudetto il 4 giugno"

NAPOLI

In città timori per l'ordine pubblico e anche dal punto di vista sanitario

Visto l'abissale vantaggio sulle più dirette inseguitrici, manca solo la matematica per celebrare uno scudetto che manca da 33 anni e in casa Napoli fervono i preparativi. L'organizzazione per i festeggiamenti si snoda su due filoni: la festa spontanea nel giorno della certezza aritmetica e una festa organizzata alla fine del campionato, in merito alla quale Comune e Prefettura si stanno muovendo. "E' chiaro che da un lato ci sarà una festa spontanea, un entusiasmo spontaneo nel quale c'è chiaramente un problema di ordine pubblico e anche di responsabilità dei cittadini - ha spiegato il sindaco Gaetano Manfredi - dall'altro c'è la festa, che probabilmente sarà il 4 giugno, che, per una scelta fatta anche da parte mia, sarà una festa policentrica per coinvolgere tutta la città e ci sarà un palco in ogni Municipalità oltre a quello centrale in piazza Plebiscito".

La festa scudetto sarà blindata. Lo conferma la Prefettura di Napoli dove sono in corso riunioni e vertici per stabilire come gestire i festeggiamenti in sicurezza. In piazza Plebiscito ci sarà un numero chiuso. L'evento di punta delle celebrazioni sarà al largo di Palazzo Reale, ma gli ingressi saranno contingentati. Si pensa a un sistema di prenotazioni e a distribuire la festa anche in altri luoghi della città.

Da parte delle istituzioni c'è grande timore per l'ordine pubblico. Forze dell’ordine in borghese saranno dispiegate nei punti caldi. La paura è quella di un'impennata di rapine, ma anche di fatti di sangue, visto è insolito che per i regolamenti di conti si approfitti proprio di eventi simili. C'è poi anche il lato sanitario da considerare: con le strade stracolme di persone in festa c'è il timore che i mezzi di soccorso non possano operare; inoltre ci sono dubbi sulle gestibilità, nel caso di emergenze ordinarie e straordinarie, se il servizio riuscirà a colmare la domanda. "C'è ovviamente il tema dell'ordine pubblico per la gestione degli spazi e degli accessi che è sotto l'egida della Prefettura e della questura e stiamo lavorando insieme per garantire la massima partecipazione in sicurezza che è il nostro obiettivo così come garantire un'espressione di gioia che tutti vogliamo" ha aggiunto il sindaco Manfredi.