Napoli, Elmas non si nasconde: "Sogniamo lo scudetto come i tifosi"

Il Napoli vola e alla sosta per il Mondiale può arrivare mantenendo gli otto punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice. In Serie A, come in Champions League, il percorso della squadra di Spalletti è stato pressoché perfetto e il primo a esporsi parlando di Scudetto è stato Eljif Elmas, uno dei simboli del Napoli per disponibilità e qualità quando chiamato in causa: "Finora abbiamo fatto cose incredibili, siamo tutti uniti dentro e fuori dal campo e speriamo di farlo fino alla fine".