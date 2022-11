Napoli-Eintracht Francoforte: lo stadio Maradona rischia l'invasione dei tifosi tedeschi

CHAMPIONS LEAGUE

Il 15 marzo il ritorno degli ottavi: disponibili 2.700 biglietti per i tifosi dell'Eintracht che però si muoveranno in massa. Il precedente a Barcellona

© Getty Images La data da fissare sul calendario è il 15 marzo 2023: allo stadio Maradona si giocherà il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte e la città campana sarà al centro dell'attenzione per via della tifoseria ospite. Considerando la passione dei tifosi tedeschi - abituati a muoversi in massa nelle trasferte europee - si rischierà una vera e propria 'invasione', magari non delle dimensioni di quella vista lo scorso aprile a Barcellona, ma comunque tale da tenere alta l'attenzione.

Il Napoli, come da regolamento Uefa, può destinare fino al 5% della capienza dello stadio ai tifosi ospiti e, nel caso del Maradona, si parla di 2.700 ticket. Con uno sforzo del club azzurro si potrebbe anche sfondare quota tremila ma si rimarrebbe comunque lontani dai numeri che si temono: i tifosi dell'Eintracht sono abituati a muoversi in 10-15.000 nelle trasferte europee, fino ad arrivare ai clamorosi 30.000 dello scorso aprile quando al Camp Nou la presenza tedesca fu maggiore di quella catalana, scatenando l'indignazione di Laporta.

Normale dunque iniziare a ragionare in ottica marzo. La speranza è che, visti i tanti tifosi originari di Napoli che abitano a Francoforte, la presenza sarà meno massiccia di quella preventivata ma è un tema aperto per evitare casi come quelli visti in Europa League a Barcellona dove, nonostante metà stadio fosse già 'tedesco', diverse migliaia di tifosi dell'Eintracht rimasero fuori dal Camp Nou tenendo in allerta la polizia spagnola.