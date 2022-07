Napoli, ecco Olivera: "Mi manda Cavani, un onore essere qui"

© sscnapoli.it

In casa Napoli è il giorno della presentazione di Mathias Olivera. "E' un onore essere al Napoli, provo grande emozione a indossare questa maglia - ha detto nel ritiro di Castel di Sangro - Cavani? Ci siamo incontrati in Nazionale, mi ha parlato molto bene di squadra e città. Mi ha detto che stavo facendo una buona scelta". Indosserà la maglia numero 17: "So che è stata la maglia di Hamsik, cercherò di onorarla e sono consapevole dell'importanza di questo numero per i napoletani".