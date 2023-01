Napoli, Spalletti: "Tutti entusiasti e vogliosi, così si affrontano i campionati"

NAPOLI

Il tecnico dopo la vittoria in extremis sulla Roma: "Quelli che sono entrati stavano già giocando dalla panchina"

© Getty Images Luciano Spalletti si gode l'ennesimo successo di un campionato fin qui da incorniciare per il suo Napoli: "Queste partite le vinci se tutti fanno vedere di essere determinati a vincerle, dal magazziniere fino all'ultimo in panchina - ha detto il tecnico a Dazn dopo il successo sulla Roma -. Quelli che sono entrati la partita la stavano già giocando dalla panchina, erano dentro la partita e lo hanno fatto vedere quando hanno fatto il loro ingresso in campo. Questa qualità è fondamentale. In questi campionati serve che tutti siano entusiasti e vogliosi di giocare insieme ai compagni, non di prenderne il posto".

Il tecnico ha poi commentato la splendida rete di Osimhen, che ha sbloccato il match: "C'è tutto in quel gol: qualità, potenza, personalità... Lui ha una botta incredibile nel piede, è un giocatore forte fisicamente, difficile da contrastare, che fa tutto quello che serve, dai duelli ai contrasti, ai colpi di testa. La sua sostituzione? Non si può dimenticare l'impegno settimanale e la voglia degli altri, perché altrimenti non si è allenatori completi. Raspadori e Simoene ci hanno aiutato tanto quando Oismhen era infortunato, sono stati fondamentali anche per il passaggio del turno in Champions League, non vedo perché tenerli fuori".

Infine ha rivelato cosa ha regalato a José Mourinho per il suo 60esimo compleanno, festeggiato dallo Special One lo scorso 26 gennaio: "Un pulcinella".

LA GIOIA DI DE LAURENTIIS