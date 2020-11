Napoli, duro confronto tecnico-squadra: Gattuso avrebbe minacciato le dimissioni

La sconfitta di domenica sera al San Paolo contro il Milan ha lasciato il segno in casa Napoli. Lo si era capito subito dalle dichiarazioni a caldo di Gennaro Gattuso ("Non mi piacciono certi atteggiamenti, se facciamo i professorini vengono fuori tutte le nostre magagne"). Parole che avrebbero portato a un duro faccia a faccia con i giocatori all'interno dello spogliatoio azzurro: nella pancia del San Paolo sarebbe infatti andato in scena, secondo il Corriere dello Sport, un confronto acceso e franco, con toni chiari e anche urlati, in cui Rino avrebbe puntato forte il piede sull’acceleratore: se non cambiamo registro, sono pronto ad andar via. Una ricostruzione che però il Napoli smentisce in modo secco.