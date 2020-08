Napoli, doppia goleada al trinagolare di Castel di Sangro: Osimhen show

TRIANGOLARE

La prima giornata di amichevoli per il Napoli di Gattuso si conclude con una doppia goleada e con la vittoria del triangolare di Castel di Sangro giocato contro i padroni di casa e l'Aquila: 10-0 e 11-0 per gli azzurri, che hanno visto subito brillare la stella di Osimhen. L'acquisto più caro della storia del Napoli si è presentato con un gol al primo pallone toccato e ha firmato una tripletta in 8 minuti. Napoli, è subito Osimhen show

























































Gattuso può certamente essere soddisfatto dei primi segnali avuti a poco più di 20 giorni dall’inizio del campionato, al di là del fatto che le due squadre giocano in Eccellenza. Spazio per tutti, compreso il terzo portiere Contini, tra le fila degli azzurri, che hanno presentato due diverse versioni: nella prima partita il classico 4-3-3 (grande protagonista Politano, autore di una tripletta), mentre nella seconda un inedito 4-2-3-1 con Osimhen ad agire da prima punta (tripletta anche per Insigne).

GATTUSO: "OSIMHEN CI DÀ QUALCOSA DI DIVERSO"

Dopo la doppia vittoria con Aquila e Castle di Sangro ha parlato il tecnico degli azzurri, Gennaro Gattuso: "Sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo, qui c'è grande organizzazione - le parole del mister a Radio Kiss Kiss - Abbiamo fatto solo 13 giorni di riposo, la squadra ha perso poco rispetto alla condizione. Questa squadra è motivata, sa quello che vuole. Tutti noi siamo consapevoli che dobbiamo migliorare su tanti aspetti. I giocatori devono lavorare bene su fase di non possesso, bisogna trovare una coperta che copre bene il letto, abbiamo il dovere di provare a fare qualcosa di diverso ma dobbiamo trovare anche un equilibrio". Poi si passa ai singoli e in particolare ai nuovi arrivati: "Osimhen? In questo momento è facile, bisogna farlo lavorare, è un giocatore importante perchè l'abbiamo pagato ma non c'erano dubbi, ci dà qualcosa di diverso che non abbiamo avuto da quando sono arrivato io, ma bisogna lasciarlo tranquillo, con impegno e tranquillità può incidere. Rrahmani? È un ragazzo molto intelligente, viene da una tipologia di calcio diversa, ma sta facendo di tutto per migliorare e giocare con i nostri principi, siamo contenti di quello che ci sta dando".