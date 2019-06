Napoli: doppia amichevole con il Barcellona negli Usa

10/06/2019

Doppia amichevole dal sapore di Champions League per il Napoli. Gli uomini di Ancelotti, infatti, affronteranno questa estate per due volte il Barcellona negli Stati Uniti. La prima sfida contro Messi e compagni andrà in scena a Miami il 7 agosto, il bis è previsto 4 giorni dopo l'11 agosto presso l'Università del Michigan. Il club blaugrana ha riprogrammato i test estivi dopo la decisione di spostare la Supercoppa spagnola, che si disputerà a gennaio in Arabia Saudita.